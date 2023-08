Una casa da sogno con vista mozzafiato sul mare della costa leccese. Peccato si trattasse di una truffa. Vittima una donna di Altavilla Irpina che ha subito presentato denuncia ai carabinieri del posto. Sono così scattate le indagini che hanno permesso di risalire all'autore, un 50enne di Brindisi che è stato deferito in stato di libertà per truffa. L'uomo aveva ingannevolmente pubblicato un annuncio su un noto sito internet per l'affitto di una casa in località Torre dell'Orso del comune di Melendugno (Lecce).

Quando la vittima ha scoperto quello che le sembrava un affare, non ha perso tempo, contattando colui che si spacciava per proprietario dell'immobile. Le serviva per l'intero mese di agosto, ha trovato disponibilità e, dopo una breve contrattazione, ha versato la caparra di 500 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma il truffatore dopo aver incassato il denaro non si è fatto più trovare. A questo punto, la signora di Altavilla Irpina si è recata dai carabinieri che hanno individuato il responsabile del raggiro. Per la donna niente vacanza in quella località.