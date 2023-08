Sono morti come sono vissuti: insieme. Se è vero che il destino ha vie che non si possono cambiare, quelle di Vittorio e Lucia si sono incrociate fino all'ultimo istante, falciati sullo stesso asfalto buio lungo una strada senza lampioni di una contrada di Sant'Angelo dei Lombardi, investiti da un uomo che si stava recando a lavoro all'Ema di Morra de Sanctis. Il fato ha avuto un unico lampo di pietà di fronte ai due coniugi che vivevano in simbiosi: hanno esalato l'ultimo respiro a pochi minuti di distanza, come a volergli risparmiare il dolore di sopravvivere l'uno all'altro. A Nusco Vittorio Biancaniello 84 anni e Lucia Marino 78 erano una delle coppie più affiatate, hanno dato vita ad una bella famiglia, 4 figli, 4 nipoti. La condivisione totale di lavoro, affetti, svaghi. Vittorio parrucchiere di lungo corso, Lucia lo aiutava anche al salone. Amavano le feste, gli piaceva ballare. Anche la sera fatale si erano recati ad una sagra con degli amici. Un risveglio scioccante per la comunità nuscana.

Il pensiero corre ai 4 figli: Francesco, il primogenito, avvocato, impegnato in politica, consigliere comunale di minoranza, Fiorenzo, Maria Carla e Sonia. Le due ragazze hanno dato continuità al lavoro di papà Vittorio, gestiscono la parrucchiera nella piazzetta vicino al Municipio. Il cordoglio nelle parole del sindaco Antonio Iuliano: «Per me è stato davvero un colpo al cuore questa notizia. Abitavano a 150 metri da casa mia, due persone straordinarie, una coppia unitissima, per Nusco sarà un Ferragosto triste. Questo fine settimana abbiamo annullato tutte le feste in programma. Il giorno dei funerali proclamerò il lutto cittadino. Ci stringiamo alla famiglia». Anche il comune di Sant'Angelo dei Lombardi si unisce al cordoglio, il sindaco Rosanna Repole esprime «una concreta vicinanza al dolore dei familiari» e sospende tutte le attività previste dal programma estivo per i giorni 12 e 13. «Vittorio e Lucia avevano il culto della famiglia, della cucina, della pazienza, dei fiori, dello stare insieme in armonia» così li ricorda Filomena Marino. «Una di quelle coppie che resiste con semplicità alla ruggine del tempo, accontentandosi di ciò che di bello offre la vita, come la scampagnata a Fontigliano il giorno dell'Assunta per mangiare insieme intorno ad un mesale steso sull'erba».

Le due salme sono ancora a disposizione dell'Autorità giudiziaria, di conseguenza la data dei funerali ancora non può essere fissata. Riguardo al luogo dove si è verificato il mortale investimento, a Sant'Antuono, contrada di Sant'Angelo dei Lombardi, immancabili le polemiche sulla mancanza di illuminazione lungo quella strada. A questo si aggiunge il dibattito sulla questione legata alla sicurezza, dal momento che ogni anno alla festa della Trebbiatura il luogo è frequentato da tantissima gente, sarebbe il caso di prendere delle misure di ordine pubblico più efficaci per garantire l'incolumità delle persone.