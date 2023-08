Tir carico di pomodori in fiamme sull'A16, traffico in tilt nel giorno dell'esodo

Un tir carico di cassoni di pomodori ha preso fuoco durante il viaggio lungo l’autostrada Napoli-Canosa. Il carico di oro rosso è finito sulla careggiata, invadendo la sede stradale con conseguenze pesanti per il traffico nel giorno del grande esodo per le vacanze. L’incendio si è verificato sull'autostrada A 16, Napoli - Canosa, al Km. 107,700 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia e della sede centrale di Avellino. Il tir proveniva dalla Puglia ha preso fuoco la parte posteriore. Disagi si sono registrati alla circolazione sull'importante arteria che collega Puglia e Campania. Non si sono registrati feriti.