Ariano Irpino: picchiano due rivali provocando loro fratture, scattano i Daspo

Aveva preso a calci un tifoso avversario, scatta un Daspo di due anni nei confronti di un giovane di Ariano Irpino. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è scattato nei confronti di un 21enne responsabile della violenta aggressione ai danni di un altro tifoso, provocandogli lesioni e fratture. in occasione di una partita di calcio allo stadio comunale "Renzulli" della città del Tricolle. Il provvedimento è stato emesso dal questore Nicolino Pepe, che ha anche firmato un Daspo Willy nei confronti di un 49enne sempre di Ariano Irpino per aver pestato un 50enne davanti a un bar. La vittima ha riportato una frattura alla mascella. Il 49enne per due anni non potrà accedere ai locali della zona e non potrà intrattenersi nelle vicinanze.