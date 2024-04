Un detenuto ricoverato nell'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere stato sottoposto ad un intervento maxillo-facciale, al risveglio dall'anestesia «ha dato in escandescenze aggredendo il personale sanitario e distruggendo tutto ciò che lo circondava».

Lo rende noto il segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Tiziana Guacci. L'episodio è accaduto ieri.

«Non senza difficoltà un'agente di Polizia Penitenziaria è riuscita a fermarlo ed ammanettarlo con un braccio alla barella. Ma il detenuto furioso ha continuato ad inveire contro la poliziotta. Successivamente, giunto sul posto altro personale di polizia penitenziaria, si è riusciti a tradurre il detenuto. Ma nel togliergli le manette per trasportarlo nella stanza il detenuto ha sferrato pugni e calci contro i poliziotti, due dei quali hanno riportato una prognosi di 7 giorni e di 10 giorni. Il detenuto in questione è stato immediatamente dimesso e riportato al carcere di Secondigliano dove era recluso».

«Sono stati momenti di grande tensione e pericolo, gestiti però con grande coraggio e professionalità dai poliziotti penitenziari», evidenzia Donato Capece, segretario generale del Sappe. «Aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale, così come le risse ed i tentati suicidi, sono purtroppo all'ordine del giorno. È per noi importante e urgente prevedere un nuovo modello custodiale. È necessario intervenire con urgenza per fronteggiare le costanti criticità penitenziarie campane»