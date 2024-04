Gemelle separate alla nascita si incontrano dopo 30 anni: «Abbiamo chiamato i nostri figli con lo stesso nome senza saperlo»

Si dice che tra i gemelli ci sia un legame particolare, quasi telepatico. Non solo, i gemelli sarebbero in grado di condividere sensazioni ed emozioni: a confermarlo sono proprio due sorelle gemelle, Sun Ye e Liu Yan, nate a Shandong (Cina orientale) e che sono state separate alla nascita. Dopo 30 anni, però, le due donne sono riuscite a incontrarsi e sono rimaste stupite nel vedere che a legarle non era soltanto la somiglianza fisica, ma anche lo stesso carattere e gli stessi gusti.

«Quando ci siamo incontrate non credevamo ai nostri occhi - hanno dichiarato al Sun - Siamo così simili che, senza saperlo, abbiamo chiamato entrambe Kevin i nostri due figli».

La scoperta

Sun e Liu sono state date in adozione a due famiglie differenti pochi giorni dopo la loro nascita.

A differenza di Liu, Sun ha sempre saputo di avere un sorella, visto che i genitori adottivi le hanno spiegato, quando aveva 7 anni, che era stata adottata. Per tutta l'adolescenza si è sempre chiesta chi fosse e dove si trovasse sua sorella, fino a quando all'età di 30 anni ha deciso di mettersi nella sua ricerca.

A correre in aiuto della ragazza è stato un messaggio casuale, scritto da un vecchio vicino della sua gemella Liu. Il signore, non appena ha visto la somiglianza tra le due donne con dei video pubblicati sui social, ha subito scritto a Sun per inviarle dei contenuti che sua sorella aveva pubblicato sul proprio account TikTok. Non appena Sun ha visto i filmati, ha subito capito che si trattava di sua sorella e ha deciso di realizzare un incontro per conoscerla.

L'incontro

Liu non sapeva di avere una sorella gemella. La sua famiglia adottiva, infatti, non le aveva mai spiegato le sue origini. Così, quando ha saputo che una ragazza di nome Sun voleva incontrarla perché voleva dirle che era sua sorella, non voleva crederci. Ma, quando ha parlato di questo fatto con la propria famiglia, una delle sue zie le ha detto la verità: era stata adottata pochi giorni dopo la sua nascita e aveva una gemella.

Così, nel 2022, le due sorelle si sono incontrate grazie a un cugino adottivo di Liu che ha organizzato l'uscita. «Non credevo alle parole di Sun fino a quando mia zia non mi ha raccontato tutta la verità - ha spiegato Liu al Sun - Inizialmente pensavo fosse una truffatrice che si era divertita a ritoccare il suo viso per assomigliarmi, ma quando abbiamo iniziato a parlare mi sono ricreduta all'istante».

«Abbiamo scoperto di avere tante cose in comune e che siamo molto simili caratterialmente - ha raccontato Liu -. Senza saperlo, abbiamo dato lo stesso nome ai nostri figli. È stato stupendo trovarsi».

La ricerca dei genitori biologici

Subito dopo il loro primo incontro, Sun e Liu sono rimaste in contatto, facendo conoscere all'altra le proprie famiglie, i mariti e i figli. Hanno provato anche a cercare i propri genitori biologici, ma senza ottenere dei risultati concreti. Ancora oggi non sanno il motivo per cui la loro mamma e il loro papà hanno deciso di abbandonarle, ma sono ancora molto legate e insieme hanno aperto un'attività commerciale.

«Sarebbe stato bello crescere insieme, ma non abbiamo avuto la possibilità di farlo - hanno concluso le due gemelle - Ma speriamo d'ora in poi di poter vivere insieme le nostre vite».