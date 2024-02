«Mia cognata ha fatto i capricci il giorno del mio matrimonio: non la sopportavo e anche se ero la sposa me ne sono andata»

Cosa può esserci di talmente irritante da far scappare una sposa dal suo stesso matrimonio? Una ragazza di 27 anni ha raccontato sui social che le sue nozze non si sono concluse nei migliori dei modi a causa di un battibeccho con la cognata, nonché sorella del marito. Inglese lei, americano lui: la coppia è convolata a nozze dopo due anni di relazione a distanza vissuti tra viaggi, aerei e punti di incontro per vedersi e stare insieme. Pochi giorni prima del fatidico 'sì', la donna è giunta negli Stati Uniti per conoscere la famiglia del promesso sposo 37enne che tanto desiderava incontrarla. Nonostante i primi imbarazzi e diverse situazioni che le hanno creato disagio, la donna ha cercato di non pensarci e di viversi solo il grande giorno.

Durante il matrimonio, però, la sposa novella ha spiegato che la famiglia di lui non l'ha resa partecipe dei festeggiamenti e che se non fosse stato per il suo gruppetto di amici non si sarebbe divertita.

A fine serata, però, un capriccio della cognata ha indispettito la sposa, costringendola ad abbandonare la cerimonia e a lasciare indietro il marito, insieme a tutti gli invitati. Avrà fatto la cosa giusta?

La donna ha spiegato la vicenda su Reddit, rimanendo nell'anonimato con lo pseudonimo unaliveplant. «Avevo visto i miei suoceri e la sua famiglia solo tramite videochiamata, ma mai di persona, fino a una settimana prima del matrimonio», ha spiegato la sposa. Quando è giunta in America, però, non ha ricevuto l'accoglienza che pensava di avere: la famiglia di lui evitava di farle domande personali e concentrava tutte le attenzioni su temi come sport, meteo e anneddoti del passato. Arrivato il grande giorno, tutto sembrava andare per il verso giusto, finché dopo il rito nuziale, sono iniziati i festeggiamenti. La sposa ha spiegato che, se non fosse stato per suo marito e alcuni amici, non si sarebbe divertita. I parenti di lui non l'hanno considerata notevolmente e quando la migliore amica della sposa è andata via, lei non sapeva più con chi ballare e divertirsi. «Nessun altro parlava con me», ha scritto la donna.

Intorno alle 21, la sposa ha riferito al marito il desiderio di lasciare la festa: era stanca, ormai era tardi e voleva solo riposare dopo tanto stress e ansia dalla notte prima. Alle sue parole, la cognata l'ha attaccata prendendola un po' in giro sul fatto che la sposa non può lasciare la cerimonia. «La sorella di mio marito si era impuntata e ha iniziato a fare i capricci. Non voleva che andassimo via e diceva che voleva passare più tempo con suo fratello», ha spiegato la 27enne. Dopo il litigio la sposa ha deciso di abbandonare i festeggiamenti e scappare dalla cerimonia, lasciando il marito con la cognata e altri invitati. Tra i due coniugi nessuna incomprensione, fra loro l'amore è andato oltre il piccolo disguido, ma con la famiglia di lui - e soprattutto con la cognata - la donna non riesce a mettere da parte l'orgoglio e a chiarire, specialmente dopo la piccola fuga che ha sorpreso i parenti del marito.