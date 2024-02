«Un'amica mi ha invitata a cena a casa sua, ho portato del vino ma il giorno dopo mi ha chiesto i soldi della spesa. Che maleducata»

Invitare qualcuno per cena a casa propria significa preparare le portate per gli ospiti che omaggiano i padroni di casa con bottiglie di vino, fiori o un dolce per concludere la serata. È una regola non scritta, certo, ma in tanti la seguono. Questo non significa che gli ospiti si aspettino burro e caviale, ma di certo non si aspettano di pagare il conto il giorno dopo. Così come è successo a una studentessa che, dopo l'invito a casa di un'amica, ha dovuto saldare il debito di dieci euro dopo aver portato vino e tequila alla cena della sera prima. «È stato di cattivo gusto», ha detto la giovane sui social. Tutti d'accordo?

Un gruppo di amici ha passato una serata a casa di una ragazza che aveva invitato la comitiva a casa sua per cena. Quasi tutti gli invitati si sono presentati con qualcosa da bere e tra vino, musica e chiacchiere la serata si è conclusa nei migliori dei modi. Fino al giorno dopo. La padrona di casa ha mandato un messaggio a tutti gli ospiti chiedendo dieci euro a testa per il cibo che lei ha comprato e cucinato. «Lei insisteva per organizzare una cena a casa sua. Voleva cucinare per tutti e le abbiamo anche fatto un piccolo regalo, ci sembrava carino», ha scritto la studentessa su Reddit, che non si aspettava di dover pagare anche la spesa fatta dalla proprietaria di casa.

Tutti gli amici sono rimasti sbalorditi per il gesto poco ospitale, anche perché i piatti preparati dalla ragazza non erano neanche stati apprezzati. «Il cibo non era così buono e non c'era molto assortimento fra i pasti serviti a tavola», ha commentato la studentessa che, furiosa, ha mandato i soldi alla proprietaria di casa tramite un'applicazione.

Anche gli altri membri del gruppo hanno saldato il debito, nonostante ritengano «ridicolo» il gesto della ragazza. Per evitare altre spiacevoli sorprese, la studentessa ha raccomandato alla proprietaria di casa di avvisare in anticipo se la cena dovrà essere pagata, così eviterà di portare bottiglie di alcol a sue spese.

Gli utenti che hanno letto la storia sono rimasti increduli per il gesto poco ospitale della propietaria di casa. Per loro non c'è dubbio: lei doveva pagare tutto il cibo che ha volutamente comprato e cucinato per i suoi amici. Chi invita offre la cena e non chiede nessun pagamento il giorno dopo. Una ragazza ha commentato così: «Da italiana mi vergogno, sono stata cresciuta per dare da mangiare a tutti. Se le persone vogliono portare qualcosa o dare una mano con i piatti va bene, ma chiedere loro di pagare è da maleducati».