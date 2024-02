«Volevo offrire la colazione agli anziani del tavolo accanto, la cameriera me l'ha impedito dicendomi che potevano arrangiarsi»

Un ragazzo che si era recato in pasticceria per consumare la sua colazione, avrebbe voluto realizzare un atto di gentilezza e offrire il pasto anche ai signori accanto a lui. Tuttavia, non gli è stato possibile: la cameriera del locale glielo ha impedito perché sosteneva che i due clienti fossero abbienti e che, quindi, si sarebbero potuti arrangiare. La storia ha riscosso molto successo su Reddit.

La storia

Il protagonista della storia visibile su Reddit, ha raccontato: «Da piccolo mio padre mi portava a fare colazione quasi ogni fine settimana e pagava sempre per una persona anziana seduta in uno dei tavolini della pasticceria.

Gli piaceva mettere in atto questa gentilezza, diceva che lo faceva stare bene. Io ho ereditato questa cosa e quando mi reco in pasticceria, lo faccio sempre. A differenza di mio padre, se non c'è una persona anziana seduta da sola, scelgo un tavolo a caso: genitore single con i propri figli, coppie anziane, chiunque penso che potrebbe accettare il gesto. Questa mattina, volevo offrire la colazione a due signori e quando sono andato alla cassa per pagare, la cameriera me l'ha impedito chiedendomi se li conoscessi. Io ho negato e lei mi ha risposto che dovevo tenere il denaro per me, dato che, "quei due" (come li ha chiamati lei) sono persone ricche e si sarebbero potute arrangiare. Non so se questa signora li conoscesse o meno, ma la cosa mi ha fatto piuttosto arrabbiare, primo, perché decido io cosa fare e, secondo, perché non è che se una persona è ricca non apprezza un gesto gentile da altri. Alla fine, ha vinto lei: non mi ha lasciato pagare anche la colazione dei signori».

I commenti social

Il post-sfogo del protagonista della storia di Reddit ha riscosso molto successo e qualcuno ha commentato così: «La cameriera avrebbe dovuto accettare i soldi e farsi gli affari suoi, a lei cosa cambiava?», «Un gesto molto bello rovinato da una persona egoista».