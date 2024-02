Colazione da McDonald's per 36 anni di fila, il veterano festeggia lì anche il suo centesimo compleanno: «Non smetterò di certo ora»

Si dice che le abitudini siano davvero dure a morire e l'ennesima dimostrazione ci arriva da un veterano della Seconda Guerra Mondiale, Zan White, che da 36 lunghi anni fa colazione da McDonald's, la più famosa catena di fast food, quasi tutti i giorni.

Per questo motivo, l'anziano ha messo in chiaro che dopo tutto questo tempo non ha assolutamente intenzione di smettere e ha festeggiato proprio lì il suo 100esimo compleanno con una grande feste all'insegna di fritti e cibi... locali.

Zan White è residente nel West Virginia, negli Stati Uniti, e da ben 36 anni fa colazione al McDonald's, quasi ogni giorno.

Per questo motivo, insieme ai suoi amici del club ROMEO (Retired Old Men Eating Out, vale a dire anziani uomini in pensione che mangiano fuori casa) ha deciso di festeggiare proprio all'interno del fast food, dove per tre decenni si sono scambiati storie e... cibo.

Il supervisore della sede locale del ristorante, Mark Godwin, ha parlato ai microfoni di WDTV, come riporta il New York Post, e ha dichiarato: «Ho visto Zan ogni mattina per tutti e 24 gli anni che sono qui a lavorare. Per me è una gioia dargli sempre il buongiorno, un momento bellissimo della giornata».

Il centinario ha sempre vissuto a Elkins, tranne per il periodo in cui ha servito nell'esercito durante la guerra. Nonostante l'età, Zan ha da poco rinnovato la patente di guida e Mark Godwin, scherzando, ha fatto presente che il motivo è proprio la sua quotidiana presenza da McDonald's. Il sindaco della cittadina ha detto: «Gli ho chiesto quale fosse il segreto della sua longevità e lui mi ha risposto solo con un sorriso, spero voglia dire che basta sorridere tanto! Congratulazioni al Signor White, è un cittadino incredibile e siamo onorati di averlo».