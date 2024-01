Senzatetto dorme al freddo con i suoi cagnolini, il lieto fine dopo l'appello social: «Non vedevo tanta gentilezza da tempo»

Tre notti nel gelo del centro di Sulmona, con le temperature crollate in una delle settimane più fredde dell'inverno. A proteggerlo solo una coperta e il calore dei suoi due amati cani. Una situazione disperata quella di Relù, senzatetto di origine rumena, che non ha lasciato indifferenti i cittadini che hanno incrociato il suo sguardo. La prima è stata una commerciante del comune in provincia dell'Aquila, che ha lanciato su Facebook un appello per il clochard e i suoi cagnolini.

«Questo signore per terra con due cagnolini sono due notti che dorme fuori - l'appello pubblicato sui social - viene dalla Romania; ha una sua storia, non sono stata a indagare.

Dorme fuori, al freddo sotto i portici. Non so in quale struttura sia andato, è stato rifiutato per i cani. Mi ha chiesto una coperta, gli ho portato un piumone. Ora un'altra notte fuori, i vigili gli hanno concesso un altro giorno, dopo dovrà andare via. Domani resta ancora qui, mi ha chiesto qualche pantalone pesante, maglie pesanti, solo questo. Vorrebbe tornarsene in Romania, ma non ha i soldi per farlo. Fatevi un giro, lo trovate per il corso, aiutatelo in qualche modo come potete».

Relù, bisognoso di cure mediche, aveva un solo desiderio: tornare in Romania dalla figlia 18enne. In appena tre giorni dalla pubblicazione dell'appello, cittadini, volontari e membri della comunità romena sono riusciti a raccogliere 500 euro, abbastanza per compare un biglietto aereo per tornare a casa. «Non vedevo tanta gentilezza da tempo», ha commentato l'uomo che ora potrà riabbracciare la famiglia.