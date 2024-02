Ponticelli, panni stesi e cucina improvvisata nel parcheggio comunale

Versa nuovamente in condizioni difficili il parcheggio comunale di via Argine a Ponticelli. Il verde a ridosso degli spazi destinati ai veicoli è da tempo senza cura con l'erba cresciuta rigogliosa e molti rifiuti non raccolti.

Non soltanto cartacce e altra sporcizia trasportata dal vento e intrappolata tra le sterpaglie. A ben vedere, infatti, l'aiuola è quotidianamente utilizzata da alcune persone per bivaccare. Proprio a ridosso della rampa che consente l'uscita delle automobili, infatti, insistono una poltrona, delle sedie e diversi cartoni. A terra, circondati da rifiuti e altri materiali di fortuna, anche una pentola e una padella su quello che sembra essere un fornellino da campeggio. A utilizzarli sono alcuni venditori ambulanti che operano in zona, specie lungo la trafficata via Argine dove riescono a racimolare soldi vendendo fazzoletti o altri oggetti.

Non soltanto una cucina improvvisata. Lo spazio esterno del parcheggio di Ponticelli, infatti, è utilizzato dai senzatetto anche per dormire e per depositare sacco a pelo, coperte, scarpe e indumenti.

Il materiale è accatastato sotto le scale di emergenza del parcheggio, a ridosso della cabina della corrente elettrica. La struttura metallica è sfruttata anche per stendere la biancheria.

La presenza di ambulanti, probabilmente stranieri, è una circostanza già nota da tempo nel bene affidato all'Anm Napoli, società del Comune di Napoli che si occupa del trasporto cittadino e della gestione di numerosi parcheggi pubblici. Il cortile, posto a ridosso di abitazioni e di una scuola, necessita di un intervento di pulizia così da eliminare tracce di bisogni fisiologici, verde non curato e rifiuti. Particolare attenzione è indispensabile anche per trovare una giusta collocazione alle persone che dimorano, esposti alle intemperie e in difficili condizioni, non avendo valide alternative.