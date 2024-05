Napoli, il manifesto funebre per l'addio al cane Matheu: «Ti immagino libero e gioioso»

«Ti immagino leggero, gioioso e libero di correre come tanto piaceva a te»: negli spazi dedicati ai manifesti mortuari ne è apparso uno particolarissimo. Dedicato a chi si ama davvero, scomparso a soli 13 anni. Solo che non si parla di umani, ma di Matheu, un cane nero, a cui il padrone, o la padrona, ha voluto dedicare un ultimo saluto coinvolgendo tutto il quartiere, per mettere a parte della scomparsa.

Accade ai Quartieri Spagnoli, a Napoli, dove l'amore ha superato la barriera tra uomini e animali e Matheu è diventato il protagonista di una piccola rivoluzione culturale. Il manifesto ci racconta che Matheu è stato cremato ed ora riposa nel cimitero degli animali il Riposo di Snoopy. Le parole sono commoventi: «Ora so che sei libero da ogni dolore e ogni sofferenza. Anche se qui manchi tanto».

L'ultimo appello, tuttavia, non è dedicato ai cani ma alle besti umane che popolano questo mondo: «Gli animali non abbandonateli, amateli, sono un dono del Signore».