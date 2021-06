Ponticelli, parcheggio comunale nel degrado: erbacce alte non rimosse

Il parcheggio comunale di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, è nuovamente nel degrado. La struttura di via Argine, gestita dall’azienda municipalizzata ANM Napoli, è invasa da erbacce e rifiuti.

A essere sporco è, in particolare, il cortile interno al parcheggio pubblico che accoglie quotidianamente numerosi veicoli su due piani. Il bene comunale è stato riqualificato negli anni scorsi dopo le proteste da parte dei cittadini che ne chiedevano, appunto, l’utilizzo quale parcheggio a favore del territorio e non come deposito giudiziario, funzione alla quale è stata destinata per qualche mese in passato.

Diversi venditori ambulanti continuano a utilizzare parte del cortile per depositare del materiale e per i propri bisogni fisiologici.