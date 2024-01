Stesa di camorra a San Giovanni a Teduccio: esplosi proiettili contro un'abitazione

Durante la notte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Raffaele Testa per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, ignoti avrebbero esploso alcuni proiettili contro un’abitazione.

I militari hanno rinvenuto in strada una decina di bossoli. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non ci sono feriti.