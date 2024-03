Poggiomarino, l'aiuto ai clochard con il progetto “Un sorriso per la vita”

Si chiama “Un sorriso per la vita” il progetto che l’associazione “Tenda di Davide” di Poggiomarino sta portando avanti in tutti i centri della provincia di Napoli, oltre che in città.

I volontari preparano pasti caldi e li portano ai senza fissa dimora, consegnandoli di notte assieme a coperte e ad altri beni di necessità.

Un’attività che si aggiunge a quelle che già da tempo il gruppo di Poggiomarino porta avanti da tempo: in passato la “Tenda di Davide” ha raccolto fondi per le famiglie disagiate dell’area vesuviana e, durante il covid, è stata in prima linea nell’assistenza ai bisognosi.