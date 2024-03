Giugliano, 17enne compra droga e scatta il blitz: arrestato lo spacciatore

Ha 21 anni il giovane arrestato a Giugliano in Campania per spaccio di droga. Ancora più giovane il «cliente» che, accompagnato da un coetaneo, aveva appena acquistato una stecchetta di hashish.

Il 17enne si è ritrovato al centro del blitz dei militari e non ha potuto fare altro che consegnare la dose comprata.

Nelle tasche del 21enne, altre quattro bustine della stessa sostanza e banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento di precedenti compravendite.

Nell’abitazione del 21enne 54 dosi di hashish per oltre 169 grammi di sostanza, 10 di marijuana, due coltelli a serramanico, un bilancino di precisione, due coltelli intrisi di stupefacente e materiale per il confezionamento. Il maggiorenne è ora in carcere, il minorenne è stato segnalato alla Prefettura e riaffidato ai genitori.