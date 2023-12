Trovato un garage con dentro sei autovetture rubate. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della tenenza di Pagani, nella giornata di ieri, in un locale in via De Gasperi. All’interno dalle cinque alle sei auto, alcune integre e altre già in gran parte smontate. Insieme ai colleghi del reparto territoriale di Nocera Inferiore, i carabinieri hanno posto sotto sequestro tutto il materiale all’interno del garage, dietro disposizione della Procura. Sono in corso indagini per accertare chi sia il proprietario del locale ed eventuali suoi coinvolgimenti in attività illecite. Da una prima verifica, specie per quanto riguarda le auto ancora integre, gli inquirenti avrebbero accertato che si tratta di veicoli rubati nelle scorse settimane, in più comuni della provincia di Salerno. Il garage si trova nei pressi di un’area dove sono in corso di realizzazione una serie di appartamenti. La scoperta di punti di appoggio utilizzati per auto rubate, destinate al mercato nero, non è circostanza nuova nell’Agro. Alla fine della scorsa estate, i carabinieri di Nocera scoprirono un’officina a Scafati con dentro diversi veicoli rubati, insieme ad accessori provenienti dagli stessi. In manette finirono cinque persone, tutte provenienti dalla provincia di Napoli.

Quelle stesse auto trovate erano state oggetto di una denuncia per furto. Quanto scoperto a Pagani, giorni fa, lascia pensare che possa trattarsi di un caso molto simile, in attesa che le indagini chiariscano chi ci sia dietro quel luogo.