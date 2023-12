Flop senza precedenti per l’evento organizzato dall’assessorato ai grandi eventi del Comune di Eboli: in piazza Della Repubblica c’era solo il dj. Di una tristezza infinita la scena che si è parata davanti agli occhi nella piazza centrale della città, venerdì sera. Certo non si possono attribuire colpe agli artisti che comunque, da professionisti, anche bravi, si sono esibiti. Eppure, non v’era nessuno. Una piazza vuota che ha raccontato molto, specie se si pensa che la chiesa di San Francesco era piena per il concerto dei Gen Rosso, gruppo distante anni luce dal rap e dall’hip hop e pure dai giovani. Eppure i giovani c’erano a San Francesco, ma in piazza della Repubblica no. E la colpa non può essere attribuita ai cittadini: gli adulti erano fuori target e i giovani non ne sapevano nulla. L’evento in questione rientra nel tabellone degli eventi natalizi, organizzato dall’assessorato di Vincenzo Consalvo e costato alle casse dell’Ente circa 120mila euro, tra luminarie, eventi e spettacoli. Questo spettacolo, invece, pare fosse un omaggio. «Il forum non è stato interpellato– spiega Simeone, coordinatore del Forum-. Il nostro Drive In è andato sold out dopo un’ora e mezza dal lancio». Certo, non c’era solo il forum. Con una certa facilità si sarebbe potuti arrivare agli studenti. Considerando che per una festa organizzata in collaborazione con i locali accorrono in centinaia, pagando un ticket anche di 40euro, sarebbe stata per loro una grande opportunità quella di ballare gratuitamente con un dj molto famoso. Allora ci si chiede: come può avere successo un evento per i giovani senza coinvolgere i giovani?

«L’evento di ieri sera effettivamente non è andato bene. Dispiace per l’artista. Abbiamo utilizzato tutti i canali pubblicitari. I costi? Era un evento omaggio ma dispiace lo stesso. Forse sarà stato il freddo eccessivo» - ha commentato Consalvo.