Capaccio Paestum, auto di Poste Italiane si ribalta: postino in ospedale

Un incidente stradale ha coinvolto un veicolo delle Poste Italiane lungo la SP175 a Capaccio Paestum, sulla strada che conduce dall'area archeologica alla località Laura. L'evento, avvenuto intorno alle 12:30 di oggi, ha visto il ribaltamento di un'auto Fiat Panda utilizzata per la consegna della corrispondenza. Le cause dell'incidente sono attualmente oggetto di accertamento.

Il conducente del veicolo, un postino, ha riportato un certo spavento a seguito dell'incidente ed è stato prontamente soccorso dall'ambulanza della Croce Rossa, intervenuta rapidamente sulla scena. Successivamente, è stato trasportato all'ospedale 'San Luca' di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti medici.

Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli in transito al momento dell'incidente. Gli agenti della Polizia Municipale, sotto la direzione del capitano Sofia Strafella, hanno eseguito i rilievi del sinistro per determinare le dinamiche dell'accaduto.