Baronissi, ritrovati in Ciociaria fucili rubati nella Valle dell'Irno

Tre fucili che risultano rubati a Baronissi ed a Monte San Biagio (in provincia di Latina) tra il 2004 ed il 2021 sono stati ritrovati dai carabinieri di Amaseno in provincia di Frosinone dopo un inseguimento durato oltre mezzora lungo le strade che collegano le province di Frosinone e Latina. I carabinieri sono intervenuti dopo avere ricevuto intorno alle ore 3 una telefonata al numero 112 al quale segnalava la presenza di un'auto sospetta tra i comuni di Amaseno e Villa Santo Stefano. È intervenuta la pattuglia della Stazione di Amaseno che era impegnata in un servizio di contrasto ai furti e verso le 3.30 ha intercettato la vettura. Alla loro vista ha compiuto un'improvvisa inversione di marcia ed è fuggita attraversando i territori di Prossedi e Roccasecca dei Volsci fino a raggiungere Sonnino dove è stata bloccata, catturando i due uomini a bordo prima che che riuscissero a scappare a piedi nelle campagne circostanti.

Nell'auto sono state trovate ricetrasmittenti, arnesi da scasso, torce, abiti scuri, guanti, una cartuccia per fucile.