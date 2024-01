7

Se i genitori denunciano i figli

Molto si è detto, e scritto, sui «senza scuola» e sui «senza famiglia». Su una criminalità che in molte zone della città appare come una scelta di vita praticata sin dall’infanzia. Sul disfacimento progressivo e inarrestabile delle principali agenzie educative di cui disponiamo per evitare ai «ragazzi che sbagliano» un futuro di rovina, di galera o di morte. Dall’area Nord arriva una piccola grande storia che può segnare un cambio di passo, la rottura di uno schema omertoso ormai innervato nel tessuto civile della città. È la storia di un gruppo di giovani rapinatori denunciati dai genitori e spinti a confessare i loro crimini: raid e pestaggi per portare via soldi e cellulari alle vittime di turno. Quella banda era diventata un incubo per decine e decine di adolescenti di Frattamaggiore, Caivano e Casoria. Una “conversione” premiata dai giudici che, nel concedere l’obbligo di dimora a casa anziché gli arresti in cella, hanno parlato di «modello da seguire» e di «recupero dell’autorevolezza educativa delle famiglie».

Troppi antibiotici, è allarme

Fiumi di antibiotici prescritti durante il Covid, ma se ne fa abuso anche adesso, con un consumo che, in Campania, è il più alto tra le regioni italiane. L’allarme è del ministero della Salute, che ha acceso un faro sul rischio-infezioni causate da germi resistenti contro tutti gli antibiotici disponibili e dunque potenzialmente letali.

I nuovi narcos finiscono in rete

La cocaina partiva dal Sud America in sommergibile e arrivava in Spagna o in Olanda, poi proseguiva il viaggio verso Napoli e veniva consegnata nell’hinterland a bordo di ambulanze per non destare sospetti, con l’autista vestito da soccorritore e con tanto di mascherina. Sono le nuove frontiere del traffico di stupefacenti, che fanno impallidire gli sceneggiatori di Gomorra rivelando tutta la potenza, organizzativa, logistica ed economica, dei narcos 4.0. Violando le conversazioni di “criptofonini” che sembravano inattaccabili, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno smantellato la maxi rete dei grossisti di coca che faceva capo al boss Bruno Carbone, braccio destro di Raffaele Imperiale, a lungo padrino e regista del nuovo narcotraffico.

Bagnoli, una luce oltre il buio

Bagnoli avanza. A piccoli passi - lenti, lentissimi - verso un futuro ancora incerto. Dopo 25 anni, e tante occasioni sprecate, arriva una nuova e moderna rete elettrica che doterà l’ex cittadella industriale, e l’intero quartiere, di un’infrastruttura fondamentale per accelerare sul fronte della rigenerazione urbana. Manfredi: «Con queste opere stiamo aprendo la strada a innovazione e sostenibilità». Bene così. Adesso speriamo, però, di non dover attendere un altro quarto di secolo per la bonifica dell’ex cittadella siderurgica.