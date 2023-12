Gambizzato per aver reagito ad un tentativo di rapina. La vittima è un 45enne di Scafati, dipendente di una nota azienda conserviera dell’Agro. Sarebbe stato lui stesso a raccontare ai carabinieri di essere stato avvicinato da due banditi armati che volevano portare via la sua auto e di essersi rifiutato, scatenando la loro reazione. Uno dei due, che impugnava una pistola, avrebbe puntato alle gambe per poi fare fuoco. Il 45enne è stato ferito ad una sola gamba. Il proiettile è entrato ed uscito, per lui qualche settimana di prognosi. I fatti sarebbero accaduti qualche giorno fa, nella zona di confine tra Angri e Sant’Egidio del Monte Albino, nei pressi dei depuratori. Il condizionale è d’obbligo perché ci sono ovviamente indagini in corso tese a ricostruire dettagliatamente la vicenda e ad identificare i responsabili. A lavoro i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese. L’unico elemento a disposizione degli investigatori, al momento, è la versione dei fatti fornita dalla vittima che è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno. Il 45enne di Scafati, secondo quanto lui stesso ha raccontato ai carabinieri del reparto territoriale nocerino, era alla guida della sua auto, una Audi Q2, e si trovava nei pressi dei depuratori, ai confini tra i comuni di Angri e Sant’Egidio del Monte Albino. I due si sarebbero avvicinati, lo avrebbero fermato e con una pistola lo hanno minacciato, imponendogli di scendere dalla vettura e di consegnarla. Lui però si sarebbe rifiutato, facendo capire in maniera chiara che non aveva alcuna intenzione di farsi portare via l’auto. Alla sua reazione i criminali avrebbero aperto il fuoco. Uno dei due, pistola in pugno, ha sparato prima di fuggire via insieme al suo complice. Due, sembra, i colpi esplosi, soltanto uno è andato segno, raggiungendo la vittima alla gamba. L’allarme sarebbe scattato solo in un secondo momento, quando il 45enne è arrivato al pronto scorso dell’ospedale di Sarno. Le sue condizioni non hanno destato preoccupazioni. Il proiettile è entrato e uscito dalla gamba senza provocare, fortunatamente, grossi danni. Intanto sono scattate le indagini finalizzate a rintracciare i due banditi. I militari del tenente colonnello Albanese hanno prima di tutto acquisito la denuncia del 45enne di Scafati che ha ricostruito con chiarezza ciò che gli era accaduto.

I carabinieri hanno, inoltre, effettuato un sopralluogo nella zona in cui è avvenuto il tentativo di rapina, nel punto esatto indicato dalla vittima, e hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area. La versione del 45enne, che non è stato in grado di fornire dettagli particolari per identificare i due criminali, resta attualmente al vaglio degli investigatori.