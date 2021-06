Campania, noto chef travolto e ucciso dall'auto dei 18enni

Tragico impatto tra un’auto ed uno scooter. Muore un 36enne di Angri, apprezzato chef del ristorante «Il Bagatto» di Pagani. È accaduto intorno all’una, nella notte tra lunedì e ieri, all’altezza dell’incrocio tra via Pepe Quarto e via Albanese, nei pressi del supermercato Eurospin, zona Orta Loreto. Mario Zingone, originario di Castellammare di Stabia, era alla guida del suo scooter. Stava rientrando a casa, ad Angri, dove ad aspettarlo c’era sua moglie Arianna con i loro quattro bambini.

APPROFONDIMENTI FIRENZE Tragedia sul lavoro: il trattore si ribalta, morto un giovane... ASCOLI PICENO Incidente sull'A14, due morti e un ferito grave. Il tamponamento...

I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che al momento non è ancora chiara. L’impatto è stato violentissimo. Per cause in corso di accertamento, lo scooter su cui viaggiava Zingone, proveniente da via Pepe, è finito contro una Hyundai I 10 che giungeva da via Adinolfi, prima traversa, guidata da un 18enne di Pompei, che se la caverà con qualche giorno di prognosi. Il conducente non era solo in auto. A lato passeggero c’era una sua amica, anche lei 18 anni, di Scafati, finita in ospedale in condizioni serie. Per lo chef di Angri non c’è stato nulla da fare. Mario Zingone indossava regolarmente il casco, ma non è bastato ad evitare la tragedia. Sul posto sono giunti i carabinieri della tenenza di Pagani, insieme ai colleghi del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi.