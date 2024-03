Celle di Bulgheria, incendio distrugge due camion di un'impresa di calcestruzzo: indagini in corso

Un incendio ha colpito, nella serata di oggi, una ditta di calcestruzzo nel Basso Cilento, a Celle di Bulgheria. Le fiamme hanno avvolto e distrutto nel giro di pochi minuti due camion nel parcheggio antistante l’attività produttiva.

Il rogo ha provocato anche due brevi esplosioni udite a chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, i carabinieri della locale stazione e la polizia locale. Indagine in corso per stabilire la natura del rogo, non si esclude al momento nessuna pista. Fortunatamente, l’impianto era chiuso al momento dell’incendio e nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.