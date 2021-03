Tre cani morti in pochi giorni con «bocconi avvelenati»: è allarme

Tre cani avvelenati in pochi giorni a Poderia, frazione del comune di Celle di Bulgheria. A perdere la vita, stavolta, è stato un cane corso di 11 mesi appartenente a una giovane coppia del posto. Ma non è un episodio sporadico. Sette giorni prima altri due cani sono stati avvelenati, uno invece fu salvato in extremis. Sul caso indagano i carabinieri forestali della stazione di San Giovanni a Piro, diretti dal comandante Katia Russo.

I militari hanno già effettuato un sopralluogo per cercare di raccogliere elementi utili alle indagini. L'ennesimo epispdio ha lasciato senza parole la piccola comunità cilentana. Da queste, tra l'altro, episodi del genere non sono nuovi. E, ovviamente, cresce la preoccupazione tra i proprietari di cani.