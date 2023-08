Tragedia a Battipaglia, Un uomo di 49 anni di Angri è morto annegato dopo essersi gettato in mare per riportare a riva i figli che erano in difficoltà.

Il corpo è stato riportato a riva dai bagnini di un lido intervenuti tempestivamente ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia.