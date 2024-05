Raffica di controlli nei giardini e parchi pubblici della città, fioccano le prime multe ai padroni di cani lasciati liberi senza guinzaglio o che non puliscono dove sporcano i loro animali. Agenti della polizia locale in divisa ed in borghese da ieri presidiano i parchi pubblici negli orari di maggiore affluenza degli animali a spasso. E arrivano le prime sanzioni a dimostrazione che si registra una forte tendenza a dimenticare le norme di civiltà e di educazione. Il primo blitz degli agenti della polizia locale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, è avvenuto ieri al Parco Pinocchio, in zona Irno, dove gli agenti in divisa hanno fermato due uomini possessori di cani di grossa taglia che portavano a spasso gli amici a quattro zampe senza guinzaglio o museruola. Le presenze dei due cani lasciati liberi ha destato indubbia preoccupazione al punto da richiamare i caschi bianchi nell’affollato Parco Pinocchio. Ad orario di punta e di primo mattino sono scattati inevitabili i primi provvedimenti sanzionatori a carico dei possessori dei due cani: ben 154 euro di multa salata e un avvertimento chiaro ed esplicito a dotarsi di guinzaglio al parco Pinocchio. L’intervento della polizia locale ha fatto scattare il plauso di anziani e mamme presenti nell’area verde della zona Irno. Ma non si tratta di un intervento isolato, come spiega il capo dei caschi bianchi, Battipaglia. «Nei parchi pubblici vige il divieto di lasciare liberi i cani soprattutto quelli di grossa taglia – dichiara Battipaglia – c’è indubbia preoccupazione dopo la tragedia di Eboli che ha visto perdere la vita una giovane vita sbranata da due cani di grossa taglia. Saremo presenti in tutti i parchi della città, ho predisposto una pattuglia operativa e specifica nelle aree verdi ad alta frequentazione dove si registrano da tempo le segnalazioni di cani lasciati illegalmente liberi senza guinzaglio o protezione della museruola».

IL PROGRAMMA

Dopo il Parco Pinocchio il prossimo intervento riguarderà il Parco Mercatello. E ancora, il Lungomare Trieste e il Lungomare di Torrione. C’è chi ancora non ha capito che nei parchi e nei giardini pubblici i cani non possono circolare senza guinzaglio. D'altronde il regolamento di polizia municipale vigente a Salerno indica chiaramente l'obbligo di portare a passeggio i cani al guinzaglio. Non mancano le “proteste” come nel parco Pinocchio, dove, dopo le numerose segnalazioni di inciviltà, gli agenti della polizia locale hanno fatto fioccare le prime sanzioni. Plaudono invece i genitori che finalmente possono portare i lori bambini sui prati senza temere di vederli “imbrattati” e che finalmente possono stare più tranquilli rispetto alle intemperanze di cani di grossa taglia letteralmente “abbandonati a loro stessi” nelle aree gioco, privi di guinzaglio e con i padroni impegnati in conversazioni in altre zone del parco e senza il minimo controllo degli animali. Ma l’azione di controllo non finisce qui. I caschi bianchi sono pronti anche a colpire i padroni che portano a spasso i cani senza kit per la raccolta delle deiezioni canine. Già l’estate scorsa molti padroni di cani sono stati sanzionati con verbale di 154 euro (mancato possesso del guinzaglio) per aver lasciato liberi i cani sulla spiaggia di Santa Teresa, luogo preferito dai salernitani per relax e godersi il sole.

Con l’aumento del caldo e il riproporsi dei casi di violazione c’è da scommettere che le multe continueranno a fioccare. I controlli scattano anche per l'accertamento del rispetto delle norme del Regolamento per la tutela e il benessere degli animali, per la regolare microcippatura e per la verifica di eventuali maltrattamenti: con un semplice passaggio all'altezza del collo dell'animale è possibile accertare immediatamente la presenza o meno del cip e la correttezza dell'anagrafica inseriti nella banca dati dell’anagrafe canina. Registrare il cane con relativo cip è obbligatorio per legge.