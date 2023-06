Furto nella notte nel Cilento: mezzo fermato dopo un inseguimento, ladri in fuga

Furto nella notte nel Cilento. A Celle di Bulgheria una banda di malviventi ha sottratto il camion di un negozio di arredamenti, tra l’altro carico di mobili ed altro materiale da lavoro, per poi darsi alla fuga. Lo strano movimento, in piena notte, non è passato inosservato ed alcuni vicini hanno subito allertato i titolari del negozio e poi i carabinieri. Il mezzo è stato intercettato dai militari tra Prignano Cilento e Agropoli, lungo la strada statale 18 Cilentana, e abbandonato dai ladri in prossimità della frana lungo la strada provinciale 45, dopo un breve inseguimento. La merce è stata quindi recuperata, mentre i ladri si sono dati alla fuga favoriti anche dal buio della notte.

Le forze dell’ordine, dopo poco, hanno rintracciato anche la Fiat Panda sulla quale i malviventi si muovevano e facevano da sentinelle lungo il tragitto. L’auto risulta rubata a Potenza.

Il magrebino alla guida è stato fermato e denunciato per ricettazione. A bordo dell’utilitaria, infatti, sono stati rinvenuti diversi attrezzi utili allo scasso.