Nocera, allarme auto scassinate: in poche ore diversi furti

Vetri infranti, serrature forzate, cruscotti sventrati. Negli ultimi giorni a Nocera Superiore si è registrato un notevole aumento di furti all’interno delle automobili, tanto da far scattare un vero e proprio allarme tra gli automobilisti e chiedere al sindaco Giovanni Maria Cuofano di “fare qualcosa” allertando le forze dell’ordine.

L’ultimo raid si è consumato ieri sera nel parcheggio della stazione ferroviaria.

«Erano le 19, 30 – racconta Antonio P. - avevo lasciato la mia auto per andare al bar che era li vicino. Mi sarò trattenuto non più di un quarto d’ora. Quando sono tornato ho trovato il finestrino di una portiera rotto, dal cruscotto avevano portato via l’autoradio e perfino la busta con la spesa.

Nocera Superiore era una città tranquilla, ora non più. Fate attenzione quando parcheggiate vicino alla stazione».

L’altro giorno era toccato ad Annalisa Carleo, garante per l’amministrazione comunale degli animali. Hanno frantumato il vetro del deflettore della sua Jeep. «Probabilmente – ha detto – volevano rubarla ma per fortuna non ci sono riuscito».