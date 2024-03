Tragedia questa mattina a Battipaglia.

Una donna, 79enne battipagliese, si è lanciata dal balcone dell'abitazione in cui viveva al quinto piano in via Plava, in pieno centro.

Un volo di oltre venti metri e poi l'anziana ha urtato violentemente il pavimento del piazzale ed è deceduta poco dopo.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del capitano Samuele Bileti, che hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno.