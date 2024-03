Anacapri, coppia di anziani sfrattati: trovato un alloggio temporaneo

Per quattro giorni sono rimasti per strada. Sfrattati dall loro casetta di Anacapri. Lei quasi 70enne, lui un po' più avanti con gli anni. Senza un tetto, entrambi cardiopatici con tutta la loro vita ammassata per strada. Il loro appello ha trovato risposta. Grazie all’interessamento del Comune di Anacapri e della parrocchia, è stata trovata una soluzione temporanea per la famiglia senzatetto di Anacapri. L’accampamento in viale De Tommaso è stato rimosso e per Giuseppe Russo e Maria Vallefuoco è stata concessa una sistemazione provvisoria in un locale alle spalle della chiesa di Santa Sofia.

La vicenda era stata sollevata anche dal deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. «Si tratta di un caso molto difficile anche perchè legato a controversie legali e dinamiche familiari complesse - spiega Borrelli - che si trascinano da anni.

Per ora si è trovata una soluzione ma il problema degli affitti sulle isole e anche nelle grandi città è un tema serio. I B&B se da una parte hanno portato soldi e benessere dall'altra hanno creato un mercato dei prezzi insostenibile anche per le famiglie medie che vengono cacciate in modo violento dal territorio dove hanno sempre vissuto. In alcuni casi queste strutture ricettive non rispondono neanche vagamente ai dettami della legge eppure raramente sono soggette a controlli. Bisogna porre dei freni a questa deriva».