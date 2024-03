Marigliano, dolci realizzati con prodotti scaduti dal 2016

I dolci, tra i più tradizionali, venivano realizzati con prodotti scaduti dal 2016 e dal 2021. Altri invece, erano prodotti con alimentari privi della prescritta tracciabilità. Oltre 100 chilogrammi complessivi di prodotti datati e senza la minima certificazione di attestazione della provenienza. E quanto hanno scoperto e sequestrato in un laboratorio di pasticceria a Marigliano i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Marigliano al comando del maresciallo Alessandro Cavallo.

Una operazione che s'inquadra in una più vasta attività organizzata e disposta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli guidato dal Tenente Colonnello Nicola Clemente.

Nel laboratorio i militari, unitamente ai tecnici dell'Asl Uopc di Marigliano hanno trovato, tra l'altro, confezioni di margarina, sfoglie per parigine, buste di cioccolata sciolta per decorazioni, preparato di peperoni, pasta bignè, canditi e mandorle caramellate e alcuni dei prodotti erano tenuti negli scaffali del laboratorio e non in frigo. Oltre 100 chili di prodotti alimentari e durante l'ispezione sono stati accertati ingredienti utilizzati per la preparazione dei dolci, ma che erano scaduti appunto nell’anno 2016.

Tutti i prodotti sono stati posti sotto sequestro e inviati alla distruzione.L’operazione si inquadra nel contesto dei controlli messi in atto dal Gruppo Carabinieri forestali di Napoli per garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari lungo tutta la filiera di produzione, al fine di prevenire attività illecite nel campo alimentare e a tutela dei consumatori. Il titolare dell’azienda, cittadino italiano, è stato sanzionato per un ammontare di 5.000 euro.