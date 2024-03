Afragola, ruba una macchina vicino la stazione, fermato in autostrada

Nella mattinata di lunedì, una pattuglia della sottosezione polizia stradale di Napoli Nord, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, percorrendo l’autostrada A1 con direzione di marcia da Napoli verso Caserta, giunta all’altezza della progressiva chilometrica 749+000 carreggiata nord, ha notato un’autovettura che cambiava improvvisamente corsia.

Gli operatori, pertanto, hanno seguito il conducente per poi sottoporlo a controllo all’interno dell’area di servizio «San Nicola Nord»; in quei frangenti, i poliziotti sono stati avvicinati da due uomini ed uno di essi ha dichiarato di essere il proprietario dell’autovettura sottoposta al controllo, denunciandone verbalmente il furto e sostenendo di essere giunto in quel posto seguendo il gps, mentre l’altro, riconoscendo il prevenuto, ha sostenuto che lo stesso, in mattinata, aveva danneggiato la sua auto mentre stava uscendo dal parcheggio della stazione ferroviaria di Afragola.

Per tali motivi, l’indagato, un 53enne rumeno, con precedenti, è stato tratto in arresto per furto aggravato e danneggiamento.