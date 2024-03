Rifiuti non raccolti, il sindaco Luigi Sarnataro passa al contrattacco e annuncia una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

«Il Comune di Mugnano paga regolarmente la ditta che si occupa della gestione della raccolta - dice il sindaco - lo facciamo con una puntualità svizzera e abbiamo migliorato anche i tempi medi di pagamento. I dipendenti dell'azienda sono in stato di agitazione per questioni di natura sindacale: festività soppresse e non pagate, ticket e sicurezza del cantiere».

Gli uffici hanno già applicato sanzioni all'impresa e hanno denunciato il tutto ai carabinieri,«sia per l'interruzione di pubblico servizio sia per le minacce rivolte da alcuni ai dipendenti inviati da altri cantieri per raccogliere i cumuli».