Stellantis, a Pomigliano d'Arco sciopero di otto ore: proteste davanti ai cancelli

Produzione ferma nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, a causa dello sciopero di otto ore per ogni turno proclamato da Fim, Uilm, Fismic e Uglm per protestare, tra l'altro, contro «la carenza delle norme di sicurezza in fabbrica ed il mancato ripristino della scala mobile per la mensa».

Secondo le organizzazioni sindacali, ad incrociare le braccia al primo turno di lavoro, è stato il 90% dei lavoratori, mentre secondo quanto trapela dall'azienda, la percentuale si aggira intorno al 70% delle tute blu.

I lavoratori stanno protestando all'esterno dello stabilimento con un presidio, al quale sono presenti anche i segretari provinciali delle quattro organizzazioni sindacali.

La Fiom non ha aderito allo sciopero.

«Massiccia adesione allo sciopero indetto alla Stellantis di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Dopo mesi in cui Fim, Uilm, Fismic e Uglm hanno denunciato innumerevoli episodi di scarsa sicurezza, i lavoratori hanno incrociato le braccia bloccando, di fatto, la produzione del sito industriale campano». Lo sottolinea, in una nota, la Uilm Campania.

«Abbiamo bisogno di garanzie certe per il futuro - hanno detto il segretario generale Uilm Campania, Crescenzo Auriemma e il segretario territoriale Uilm Campania, Giuseppe D'Alterio - sulla sicurezza non possiamo più transigere. Tutto il Paese è impegnato contro la piaga dei morti sul lavoro, il management di Stellantis non può fingere di non sapere. Oggi è ìl crocevia di un nuovo modello di relazioni sindacali che garantisca tutti i dipendenti e il futuro dell'area campana»