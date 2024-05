Il Consorzio tradizione Italiana rinnova l’organo amministrativo nominando presidente Armando de Nigris e confermando la fiducia all’amministratore delegato Sabato D’Amico. Le 17 aziende dell'associazione sono impegnate dal 2012 sono impegnate nella diffusione del Made in Italy di qualità nel mondo.

Armando de Nigris, nominato nel 2023 cavaliere del lavoro, partendo dalla Campania fin dagli anni Novanta è promotore dell’espansione produttiva in Emilia Romagna, realizzando tre stabilimenti per la produzione di aceto balsamico di Modena e condimenti alimentariitaliani.

De Nigris è anche presidente dell’associazione giovani marchi storici Italiani. A novembre 2019 è stato nominato advisor per l’Italia alla European Commission forEnvironment, Public Health and Food Safety a Bruxelles ed è anche presidente della Zona Industriale sezione Asi.

«C’è la volontà di sostenere il consolidamento e lo sviluppo del Consorzio, rappresentando il meglio dell’imprenditoria italiana, - ha detto de Nigris dopo l'ultima nomina - ed è fondamentale adottare una nuova struttura organizzativa e una chiara missione aziendale, al passo con i tempi che sono mutati profondamente negli ultimi anni. Rappresentiamo il paniere dei prodotti che compongono la cucina Italiana candidata a patrimonio dell’Unesco: spetta alle nostre aziende valorizzare il patrimonio agroalimentare per cogliere il valore aggiunto di questo ambito riconoscimento. Ed è in questa ottica che il network si è rinforzato con l’ingresso del nuovo socio, Ferrarelle, azienda leader nel loro settore che non ha bisogno di presentazione».

Tradizione Italiana, nata nel 2012, oggi annovera 17 imprese rappresentative di tutto il territorio nazionale, vocate ai mercati esteri, con 38 siti produttivi in Italia, 3.625 occupati, un fatturato complessivo di circa 3 miliardi di euro e rappresenta marchi e prodotti di eccellenza del Made in Italy.

Dopo le elezioni le aziende consorziate hanno ringraziato il presidente uscente, Imma Simioli, per il lavoro svolto augurando buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione.