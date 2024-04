Precipita per centro metri in un burrone: anziano trovato morto ad Agerola

Precipita in un burrone compiendo un volo di cica 100 metri. Così, nel tardo pomeriggio di ieri ad Agerola, ha trovato la morte un anziano, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori soltanto in tarda serata.

La vittima, un ottantenne originario del posto, per cause ancora da chiarire, è precipitato giù lungo una parete di circa 100 metri nei pressi della propria abitazione, poco distante dal Convento di Cospiti.

A dare l'allarme nel tardo pomeriggio di ieri sono stati i Carabinieri del locale Comando Stazione che hanno allertato i soccorsi per una persona precipitata. Sul posto si è immediatamente portata una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che era in addestramento poco distante dal punto dove si è verificata la tragedia, seguita da altre due squadre CNSAS e una del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza giunta ad Agerola da Sant’Angelo dei Lombardi.

Purtroppo per l’uomo a seguito del violento impatto non c’è stato nulla da fare.

La salma, dopo l’autorizzazione dei Militari dell’Arma, è stata trasferita a valle in barella con una lunga serie di calate su corda dai tecnici del CNSAS e del SAGF, per poi essere consegnata in serata alle onoranze funebri.