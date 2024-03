Montecorice, escursionisti vittime di furto durante la Domenica delle Palme

Una giornata di relax e trekking si trasforma in un incubo per una coppia di escursionisti a Montecorice durante la Domenica delle Palme. Dopo aver parcheggiato l'auto nei pressi della spiaggia di Baia Arena e aver intrapreso una passeggiata lungo il sentiero panoramico, il loro ritorno è segnato da una spiacevole sorpresa.

Il finestrino dell'auto è stato infranto e i loro effetti personali sono spariti nel nulla. Soldi, documenti e vestiti sono stati sottratti da ignoti malintenzionati, lasciando la coppia sconcertata e indignata per l'accaduto.

I ladri, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, hanno agito con prontezza, portando via una borsa contenente documenti e pochi contanti, oltre ad utilizzare una carta di credito rubata per effettuare prelievi non autorizzati.

Fortunatamente, grazie alla rapida segnalazione alle Autorità locali e alla collaborazione della comunità online, parte dei loro effetti personali è stata ritrovata, abbandonata nei pressi del luogo del crimine.

Questo spiacevole episodio non è isolato lungo il litorale cilentano, dove i furti in auto sono purtroppo abbastanza comuni, soprattutto durante i periodi di minor affluenza turistica. A fine giugno dell’anno scorso, non a caso, proprio i militari dell’Arma di Santa Maria di Castellabate, agli ordini del maresciallo Marco Cesa, sorpresero una coppia di ladri, intenti a rubare con tale modus operandi sul litorale di Ogliastro Marina, a Castellabate.