La notizia è stata diffusa attraverso i social e da subito ha destato scalpore. Ieri, sulla pagina facebook di Sistemi Salerno – Servizi Idrici, infatti, è stato annunciato il furto di undici caditoie posizionate in strada lungo il percorso tra via Belvedere e Giovi. Un’azione che ha lasciato senza parole non solo i tecnici della società ma anche i cittadini che si sono ritrovati a fare i conti con il pericolo delle “buche” lasciate in strada. «Sistemi Salerno – Servizi Idrici comunica che nella notte tra venerdì e sabato sono state rubate undici caditoie nella zona tra Via Belvedere e Giovi – hanno scritto in un post ieri mattina - i tecnici di Sistemi Salerno sono intervenuti con tempestività e hanno prontamente posizionato idonea segnaletica per garantire la sicurezza delle strade e per evitare pericoli ai pedoni e agli automobilisti». Uno strano furto su cui stanno indagando le forze dell’ordine dopo la denuncia sporta contro ignoti dai vertici della società che si occupa del sistema idrico in tutta la città di Salerno. «Il furto è stato denunciato alle autorità competenti e le indagini sono in corso – scrivono ancora - si confida nell’attività investigativa delle forze di polizia, affinché questi gravi episodi, che mettono in pericolo l’incolumità delle persone, possano essere sanzionati». Infine, sempre sulla pagina social del gruppo l’appello ai cittadini soprattutto alla collaborazione, in un’ottica di sinergia e di civiltà: «Si fa appello, inoltre, ai nostri concittadini di segnalare ogni forma di atto vandalico».

Per il presidente della società, l’avvocato Mariarosaria Altieri «l’unica vera considerazione da fare è stata la sensazione di incredulità alla scoperta di questo atto che si può definire solo folle – ha detto - poiché aldilà del danno materiale creato alla società, le persone che percorrono quelle strade hanno corso un rischio per la loro salute e questo è davvero assurdo». Ladro o più ladri che avrebbero agito innanzitutto sfruttando le ore di buio, complice anche la scarsa illuminazione della zona che da tempo viene messa sul banco degli imputati proprio dai residenti dei rioni e quartieri collinari alle prese non solo con i ripetuti furti in abitazione ma anche con i pericoli delle strade spesso dissestate e poco sicure. I malviventi potrebbero aver rubato le caditoie apposte ai lati delle carreggiate – intanto – per poi rivenderle. Intanto, da Salerno Sistemi, nel pomeriggio di ieri hanno fatto sapere che già sette delle caditoie rubate sono state sostituite e messe al proprio posto in attesa di recuperarne altre quattro così da garantire sin da subito sicurezza agli automobilisti.