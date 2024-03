Dissesto stradale e interventi alle reti fognarie cittadine, è di questi due temi, strettamente connessi, che si è discusso ieri mattina in seconda commissione “Lavori Pubblici”. I componenti hanno nuovamente presentato le proprie rimostranze e segnalazioni sulla situazione critica del capoluogo segnalando le strade maggiormente in difficoltà come in via San Carlo, via Mazzini, via Ruggiero e via Talamonti. Come già emerso nelle scorse settimane le problematiche finanziarie dell'Ente impediscono interventi risolutori agli uffici in attesa che prendano il via i global per la manutenzione. Il lavoro che K-City ha avviato ufficialmente il primo marzo, riguarda la colmatura delle buche di massimo un metro cubo nelle 75 strade cittadine dove sono presenti gli stalli per la sosta a pagamento (sia oraria che in abbonamento). Le altre strade della città restano escluse da questa manutenzione d'emergenza.

Un caso tutto particolare per la città, invece, è quello rappresentato dalle strade dissestate e su cui si erano da poco eseguiti lavori di manutenzione o rifacimento della rete fognaria che avrebbero dovuto impedire la formazione di nuove buche. A sollevare il problema è stato il consigliere del gruppo “Prima Caserta” Donato Aspromonte che in commissione ha fatto presenti le numerose segnalazioni arrivate dai residenti delle arterie interessate nei mesi scorsi agli interventi alla rete fognaria previsti dal maxi intervento da 12 milioni di euro programmato nella precedente consiliatura.

I lavori hanno interessato via Quercione, via Giardini Reali, via Papa, via Tenga, via Monticello, via Ponte, via Tescione, via De Falco, via Mondo, via Appia Antica, via Vico, via Verdi, via Jenco, via Borsellino, viale dei Bersaglieri, via San Gennaro, via Tedeschi, via I Ottobre, via Campania, via Di Basso, via Deledda, via Cancello, vicolo Pitagora, via Abbagnano, via San Gregorio Magno, via Vittime Civili di guerra, via Pozzo, via Rinaldi, via feudo San Martino, SS. 87 Sannitica, via Esperti, via Terragrande, via provinciale per Casertavecchia, via Nicoletti, via Verdinois e via De Sanctis. Opere realizzate solo in parte e finite in Tribunale con un contenzioso ancora aperto che, di fatto, impedisce all'amministrazione di intervenire per le manutenzioni stradali. «Capisco che c'è una causa in Tribunale molto delicata ma non possiamo ignorare le condizioni di queste strade dove migliaia di persone transitano ogni giorno rischiando di cadere o di rompere l'auto. Non è possibile rassegnarci a questa situazione. Quello delle fogne - sottolinea il consigliere di minoranza - è un problema serio che compromette la vivibilità quotidiana dei casertani».

Diversi i casi presentati da Aspromonte, dai problemi nelle località Gradilli e Cugnilillo alla Vaccheria (dove i residenti segnalano perdite di acque reflue nei terreni), a quelli di via dei cotonieri a San Leucio (dove si registrano allagamenti alle cantine) per finire alla chiusura di via Edison per i concordati lavori a fogne e reti idriche tra Asi e Comune. «Ci sono problemi già segnalati agli uffici ma non possiamo pensare di lasciare decine di strade abbandonate e senza i necessari interventi di manutenzione. Si trovi una soluzione alternativa se cause e lavori impediscono di intervenire nell'immediato» la richiesta di Aspromonte. Questioni note all'assessore ai “Lavori Pubblici” Massimiliano Marzo che non offre molto spazio alle possibilità di interventi nelle strade interessate dal contenzioso legale per i lavori alle fogne.

«Io stesso ho sollecitato controlli quando mi sono reso conto che i lavori non avevano risolto i problemi - rivendica - purtroppo con una causa in corso ci è impedito di intervenire ma posso dire che non vedo l'ora che si chiarisca la situazione. L'attenzione verso il tema delle manutenzione e degli interventi a strade e fogne - sostiene Marzo - è una priorità di questa amministrazione. I tecnici comunali stanno già lavorando al progetto per intervenire in via dei Cotonieri mentre è stato già realizzato un bypass di dieci metri alla rete della Vaccheria per impedire sversamenti nei terreni» ricorda l'assessore ai Lavori Pubblici. Per migliori notizie sul tema buche e manutenzioni l'assessore non può che rinviare all'aggiudicazione del global strade che, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovrebbe garantire una gestione ordinaria al problema rappresentato dal dissesto stradale.