Sfondano con l’auto la saracinesca di un supermercato per tentare di rubare e scassinare la cassaforte che si trovava all’interno ma, per fortuna, il loro piano fallisce. Si sono dati alla fuga, lasciando la vettura sul posto, i ladri che nella notte tra sabato e domenica scorsi hanno tentato un furto ai danni del supermercato Sole 365, in via Alcide De Gasperi. I furfanti, con una Fiat Grande Punto, risultata rubata appena qualche ora prima a Pagani, hanno sfondato la saracinesca a griglia posta a protezione della porta di accesso del supermercato, compresi i doppi infissi interni, per guadagnare un varco, entrare e tentare di scassinare la cassaforte.

I balordi non sono riusciti nel loro intento in quanto la cassaforte è stata trovata chiusa regolarmente dai carabinieri che sono giunti sul posto poco dopo. Erano le 5.30 circa quando i ladri sono entrati in azione. All’arrivo dei militari della locale tenenza dei malviventi già non c’era più alcuna traccia se non l’auto utilizzata per sfondare la serranda. Dagli accertamenti condotti dagli uomini dell’Arma, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese, è emerso che la Fiat Grande Punto era stata rubata qualche ora prima sempre a Pagani, in una zona del centro cittadino.

La proprietaria non aveva avuto neppure il tempo di accorgersi che l’auto, parcheggiata sotto casa, in strada, era stata portata via, pertanto il furto non era stato denunciato. Ci sono indagini in corso. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere installate all’interno dell’attività commerciale, che mostrerebbero i balordi in azione. Indossavano i guanti e avevano i volti travisati. Ingenti i danni provocati.

Oltre alla serranda e ai doppi infissi interni, i furfanti hanno distrutto anche alcuni dispositivi elettrici collocati all’interno del supermercato.