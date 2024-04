Hanno consumato in uno dei locali della movida di Salerno e poi, come tutti, hanno chiesto il conto pagando in contanti. Ma i 50 euro che hanno messo nelle mani del cassiere sono state verificate e sono risultate false. C’è stata un po di discussione tra cliente e gestore fino a quando l’uomo ne ha presa dal portafogli un’altra e seccato ha detto al cassiere di verificare anche quella. Anche quella è risultata falsa. Sono così stati chiamati i poliziotti che, giunti sul posto, hanno provato a sentire le ragioni delle due parti ed hanno sequestrato la banconote false. In attesa di capire cosa sia accaduto sono state avviare delle indagini per verificarne la provenienza. Ma non solo. Sio sta cercando anche di capire se, nelle prossime ore, arriveranno altre segnalazioni di banconote false.

Ma come riconoscere le banconote false? Le banconote sono dotate di caratteristiche di sicurezza innovative e a elevato contenuto tecnologico, difficili da imitare per i falsari. Esistono due serie di banconote in Euro: la prima serie e la nuova serie, denominata Europa. Su entrambe le serie compaiono immagini relative agli stili architettonici della storia dell’arte europea; le banconote della serie Europa hanno caratteristiche di sicurezza più avanzate. Basta comunque toccare, guardare e muovere la banconota. Toccando una banconota si può sentire che la carta ha una particolare sonorità e consistenza rispetto a quella commerciale. Inoltre, alcune parti della banconota sono stampate in rilievo e le puoi percepire al tatto. Guardandola poi in controluce si può vedere il filo di sicurezza e la filigrana. Inoltre, nelle banconote da 20 e da 50 euro della serie Europa, nella parte superiore della striscia argentata c’è la finestra con il ritratto di Europa: è trasparente e si può attraverso.

Muovendo invece la banconota si vede che il numero verde smeraldo,in basso a sinistra sul fronte delle banconote della seconda serie, cambia colore passando dal verde smeraldo al blu scuro e, contemporaneamente, produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale. Altre caratteristiche di sicurezza possono essere verificate con l’utilizzo di una lente di ingrandimento (le microscritture) oppure con lampade UV (ultravioletto) e IR (infrarosso).