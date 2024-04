Amalfi, a lezione di legalità: alunni della Costiera in visita alla caserma dei Carabinieri

Imparare la cultura della legalità attraverso i presidi dello Stato presenti sul territorio. I bambini delle scuole elementari della Costiera Amalfitana stanno facendo visita in questi giorni alla caserma dei Carabinieri di Amalfi allo scopo di avvicinarli alle istituzioni ed accrescere il loro senso civico.

Diverse sono state fino ad oggi le scolaresche in visita provenienti dalle scuole elementari di Amalfi, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Ravello, Scala e Tramonti, per un totale di 152 alunni accompagnati da 19 insegnanti.

Dopo aver ricevuto qualche accenno sulla sede, i bambini sono stati accompagnati “dietro le quinte” alla scoperta di cosa succede all’interno di una caserma dei Carabinieri.

È stata mostrata loro una “Gazzella”, l’autovettura in dotazione al servizio di pronto intervento dell’Arma ed adibita alla guida veloce in caso di emergenza. Sirene spiegate e lampeggianti accesi a scopo dimostrativo e, successivamente, un’esperienza da giovani investigatori nel laboratorio per il fotosegnalamento dove hanno potuto osservare le modalità con cui vengono acquisite le impronte digitali.

Ai bambini è stata poi spiegata la funzione del nuovo numero unico di emergenza “112” e l’importanza di rivolgersi sempre ai Carabinieri anche solamente per chiarire dei semplici dubbi. Tante le tematiche di legalità affrontate dal comandante della compagnia di Amalfi, il capitano Alessandro Bonsignore, per l’occasione, anche allo scopo di far conoscere le insidie che possono coinvolgerli direttamente o riguardare qualche coetaneo.

Tra questi, il bullismo, il cyberbullismo e la violenza giovanile. Dopo la visione del filmato che descrive le attività svolte dall’Arma, vi sono stati veri e propri momenti di confronto diretto, dibattiti fatti di domande e risposte ai quesiti dei giovani visitatori, per dimostrare quanto la figura del Carabiniere sia più vicina al “loro mondo” di quanto si pensi.

«Carabinieri ed istituzioni scolastiche insieme perché, per rispettare le regole, bisogna prima conoscerle fino in fondo, capirne la necessità e farle proprie sin dalla giovane età, supportando i bambini di oggi nel loro divenire gli adulti di domani - dice il capitano Alessandro Bonsignore - Sono state mattinate intense, gioiose e formative in cui i giovani studenti hanno potuto avvicinarsi all’Arma dei Carabinieri grazie alla generosa disponibilità dei dirigenti scolastici e degli insegnanti che li hanno accompagnati».