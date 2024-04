Napoli, protesta al rione sanità, mamme e alunni contro paletti e parcheggi abusivi

Mamme e alunni insieme, al rione Sanità, per denunciare un atto che va ben oltre la semplice trasgressione delle regole. Veicoli parcheggiati e paletti abusivi nell’area vietata hanno reso impraticabile una scalinata fondamentale per l'uscita degli alunni dalla scuola. Ciò costringe i piccoli a percorrere vie alternative, esponendoli a pericoli con il traffico veicolare.

«Parcheggiare in area proibita e rimuovere i paletti è un crimine contro l'infanzia - ha dichiarato con fermezza Pina Conte, dirigente della scuola paritaria e primaria dell'infanzia Papa Giovanni XXIII - non possiamo più tollerare questa illegalità nel nostro quartiere. Non ci arrenderemo». La protesta è stata ascoltata anche dalle istituzioni locali. Fabio Greco, presidente della terza Municipalità, si è unito alla protesta garantendo che i paletti verranno ripristinati e che il loro impegno sarà sempre dalla parte dei bambini contro ogni forma di abuso.

«Come municipalità - ha detto il presidente Greco - siamo profondamente preoccupati per la sicurezza dei nostri bambini, e comprendiamo appieno l'indignazione delle mamme di fronte a un atto così vile e pericoloso.

La sicurezza dei nostri figli deve essere una priorità assoluta, e non possiamo permettere che atti di vandalismo minaccino tutto ciò. Questa protesta è un monito per tutti noi. Dobbiamo essere sempre dalla parte dei bambini e combattere con fermezza ogni forma di illegalità e abuso».