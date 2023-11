Casamicciola, ritirato a sorpresa il ricorso elettorale

E' stato ritirato a sopresa il ricorso elettorale che si sarebbe dovuto discutere domani innanzi al Tar Campania e che avrebbe potuto azzerare sindaco e consiglo comunale di Casamicciola Terme e riportare il paese alle urne alla prossima primavera.

A ritirare il ricorso tramite i suoi stessi avvocati è stato Abramo De Siano, uno dei candidati alle elezioni del maggio scorso, nelle liste del centrodestra, finito poi all'opposizione. Non commenta la cosa il sindaco Giosi Ferrandino che ovviamente si era costituito ad opponendum al ricorso con il quale De Siano chiedeva l’annullamento del responso delle urne scaturito lo scorso 15 maggio per un "vizio" formale di pubblicazione delle liste elettorali, per il quale il ricorrente lamentava un errore procedurale da parte della burocrazia comunale.

Abramo De Siano ha voluto affidare le motivazioni della sua decisione ad una lettera aperta nella quale motiva la scelata di rinunciare al ricorso da egli stesso promosso, a causa delle problematicvhe post terremoto e post frana che ancora gravano sulla ripresa sociale ed economica della Gente di Casamicciola.

Apparentemente quindi un sussulto di responsabilità verso i concittadini quello di De Siano nel momento in cui è ancora aperta la grande scommessa della ricostruzione che non può essere affidata alle tempestiche di una gestione commissariale del Comune che invece è chiamato proprio in queste settimane ad accelerare il suo lavoro per risolvere i tanti problemi ancora sul tappeto.