Napoli, sorpreso con la droga a Capodichino: in arresto un 48enne

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato, nei pressi dei porticati di uno stabile, un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa dalla cassetta postale, l’ha ceduta ad una persona in cambio di denaro; quest’ultima poi si è allontanata frettolosamente.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina, dal peso di 0,25 grammi e di 80 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno della cassetta postale, un panetto di Hashish dal peso di 120 grammi, un involucro di Cocaina dal peso di 20,47 grammi e un bilancino di precisione. Per tali motivi, il 48enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.