Napoli, senzatetto nell'aiuola tra erbacce e rifiuti: sos per il giovane di Ponticelli

Avvolto da erbacce e rifiuti. Si fanno sempre più difficili le condizioni dell'uomo che vive in un'aiuola di fronte all'Ospedale del Mare di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Il giovane straniero trascorre le giornate nello spazio verde comunale a ridosso del pronto soccorso aiutato da residenti e volontari ma senza la possibilità di lavarsi e curarsi.

Il senzatetto, infatti, è esposto perennemente alle intemperie e dorme su un materasso che poggia direttamente sul terreno tra umidità e animali nel triangolo verde incastrato tra viale delle Metamorfosi e via Enrico Russo.

Circondato da indumenti, cibo e materiale di fortuna l'uomo è riluttante al dialogo ma accetta volentieri il sostegno degli altri da cui riceve cibo e indumenti. Si protegge dal caldo di queste ore con una coperta ormai lercia: questa è stata l'unico riparo possibile anche alla pioggia e al freddo delle scorse settimane.

Spesso il giovane si allontana dall'aiuola che lo ospita: forse si sposta per cercare momenti di intimità o anche per trovare ripari temporanei all’umidità e alle difficili condizioni in cui vive da diversi mesi. Evidente la necessità di un intervento che vada oltre l'assistenzialismo e che possa sostenere il clochard a riscattarsi dalla situazione di forte degrado.

Poche settimane fa, dopo la denuncia pubblica de Il Mattino, il Comune di Napoli ha preso in carico un altro senzatetto che viveva nella stessa zona in condizioni disperate. La speranza di volontari e residenti è che possa esserci una svolta anche per questa persona che ancora vive in strada.