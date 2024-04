Imma Cerasuolo, la sua storia di coraggio diviene teatro all’Isis Gaetano Filangieri di Frattamaggiore

A vent'anni dalle medaglie d'oro e d'argento vinte alle paralimpiadi di Atene si rappresenterà una storia liberamente tratta da quella straordinaria di Immacolata Cerasuolo, la nuotatrice di Ponticelli rimasta vittima nel 1999 di un incidente in moto che la privò dell'uso di un braccio. Il monologo, scritto dal regista Luciano Melchionna e Elisabetta Cianchini, sarà interpretato dall'attrice Martina Galletta e messo in scena a Frattamaggiore nell' auditorium dell'Isis Gaetano Filangieri in via Rossini stamattina alle ore 11,30. Lo spettacolo viene rappresentato a conclusione di un progetto dal titolo Fisica/mente (come la piece teatrale) finanziato con i fondi Pnrr per contrastare la dispersione scolastica ed a cui hanno partecipato 15 studenti. Alla manifestazione parteciperà anche Imma Cerasuolo insignita dall'allora presidente Azeglio Ciampi con il titolo di commendatore della Repubblica all'indomani della splendida performance sportiva di Atene.

