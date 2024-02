La sede del liceo «Gaetano Salvemini» di Sorrento chiusa a causa di problemi strutturali: da lunedì scattano i doppi turni per circa 450 studenti. Stop alle lezioni deciso l'altro giorno dal consiglio d'istituto convocato ad horas dalla dirigente scolastica Patrizia Fiorentino dopo che sulla sua scrivania è arrivata la relazione dell'addetto alla sicurezza della scuola il quale ha evidenziato la necessità di rendere off-limits il plesso che sorge in via Sant'Antonio. Il motivo? La presenza di un pilastro del lato ovest dell'edificio, proprio accanto ai portoni d'ingresso ed uscita, che risulta ammalorato. «In realtà già da tempo si è scrostata una parte dell'intonaco ed è venuto fuori il ferro - spiega la preside - ma ora il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha ritenuto fosse il caso di interdire l'accesso alla scuola per evitare rischi per l'incolumità degli alunni e del personale».

La dirigente del liceo sorrentino ha subito attivato le procedure del caso, inviando una comunicazione urgente alla Città metropolitana, ente proprietario dell'immobile e responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria. Per lunedì è prevista una verifica dello stato dei luoghi da parte dei tecnici dell'ex Provincia con i rappresentanti della ditta incaricata di mettere in atto i necessari interventi.

«Anche in passato sono stati effettuati diversi sopralluoghi - puntualizza Patrizia Fiorentino -. Ogni volta è emersa la necessità di eseguire i lavori ma finora non è stato fatto nulla. Ho anche commissionato una perizia a un ingegnere. È stato sul posto e mi ha tranquillizzato spiegando che non si tratta di nulla di serio. Poi nei prossimi giorni mi consegnerà una relazione tecnica dettagliata».

Nel frattempo l'altro giorno il collegio dei docenti è stato informato della decisione del consiglio d'istituto e già ieri i ragazzi non sono entrati in classe. Con disagi tutto sommato contenuti visto che era in programma una sessione di formazione da remoto con i rappresentanti di una azienda del settore delle telecomunicazioni che gli alunni hanno potuto seguire collegandosi da casa anziché stando a scuola.

Per oggi è stata convocata l'assemblea d'istituto. La segreteria è stata provvisoriamente trasferita presso gli uffici della succursale di via Sersale, mentre sono state temporaneamente sospese tutte le attività pomeridiane. E da lunedì scattano i doppi turni. «Sto predisponendo gli orari per tutta la prossima settimana - chiarisce la dirigente -. Nel caso in cui per i lavori serva più tempo si potrebbe prevedere di rinviarli alla fine dell'anno scolastico per non creare eccessivi disagi». Nel complesso, comprese quelle della succursale, il liceo «Gaetano Salvemini» dispone di 48 aule che ospitano 1.077 alunni. Nel plesso di via Sant'Antonio ci sono 22 classi per un totale di circa 450 studenti. A partire da dopodomani anche questi dovranno seguire le lezioni nell'edificio di via Sersale.